Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi

26.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:21

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi dün akşam 8. bölümüyle ekrana geldi. Asya, kendisinden nefret ettiğini söyleyen oğlu Volkan'ı yanına çekmek için büyük bir plan yaptı. O plan ise izleyenlerin ağzını açık bırakırken Twitter'da trend oldu.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sözen ve Özge Özder'in paylaştığı Sadakatsiz, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

VOLKAN, ALİ'Yİ KANDIRDI

Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın Ali'yi kendi yanına çekme çabaları Asya'yı tedirgin etti. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Asya, Ali'yi Volkan ve Derin'in yaşadığı eve götürdü. Babasını başka bir kadının evinde gören Ali büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Volkan söylediği yalanlarla Ali'yi kandırdı.

Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi

ASYA OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İMA ETTİ

Volkan, Ali'ye annesi Asya hakkında gerçeklerin dışında şeyler anlatınca Ali annesinden soğudu. Oğlunu da kaybetmeyi göze alamayan Asya kendi kendiyle baş başa kaldı. Ali'yi alıp kaçan Asya'yı Volkan takip etti ancak onları bulamadı. Volkan'ı eve çağıran Asya ise planını devreye soktu. Asya, Ali'yi öldürdüğünü ima etti ve elindeki saçları gösterdi. Oğluna zarar vermesini kabullenemeyen Volkan'ın gözü döndü ve Asya'ya saldırarak boğazını sıktı. Volkan daha sonra ise Asya'yı yere savurdu. Başını çarpan Asya kanlar içinde yerde kaldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi

ASYA KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Volkan ise Asya'nın başında sinirden ağlayıp bağırırken o sırada salona Ali geldi. Ali annesini kanlar içinde yerde görünce büyük bir şok yaşadı. Volkan ise yaşadığını anladığı oğluna sarılmak istedi ancak Volkan çok sevdiği babasından uzaklaşarak annesinin yanına koştu.

Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi

Sadakatsiz'in son bölümündeki final sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. İşte dizi için yapılan bazı paylaşımlar...

Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:32:16. #1.15#
title