Sadakatsiz'de ağızları açık bırakan sahne! Selçuk, Haluk'un büyük sırrını açıkladı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'in son sahnesinde Haluk'un oğlu olduğunu öğrenen Selçuk, Derin'in butiğinin açılışında herkesin gözü önünde bunu itiraf etti. Babasının bir oğlu olduğunu öğrenen Derin ise şoka girdi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam 20. yeni bölümüyle izleyici karşısında çıktı.

VOLKAN, ASYA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan, Asya'nın Sinan'la görüşmelerini iyiden iyiye kıskanmaya başladı. Bu duruma tahammül edemeyen Volkan, soluğu Asya'nın evinde aldı ve onu uyararak bir oğlunun olduğunu ve ona göre davranması gerektiğini söyledi. Volkan'ın saçmalıklarına dayanamayan Asya ise onu evden kovdu.

DERİN, VOLKAN'LA ASYA'YA YAKALADI

Ancak deliye dönen Volkan, Asya'yı bu defa Derin'in butiğinin açılışında köşeye sıkıştırdı. Asya'nın ardından tuvalete giren ve kapıyı da kilitleyen Volkan'ın ardından gelen Derin, eşinin bağırmalarını duydu. Derin, Volkan'ı yine Asya'nın yanında yakaladı.

HİCRAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Haluk'la buluşan Hicran onunla son bir konuşma yaptı. Haluk, Hicran'dan yaptıklarının hesabını sormaya kalktı. Ancak kendisinin ölmek üzere olduğunu söyleyen Hicran, oğulları Selçuk'u babası Haluk'a emanet etti.

SELÇUK HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sadakatsiz'in bölüm sonu sahnesinde ise Selçuk, aynı zamanda kardeşi de olan Derin'in mağaza açılışına gitti. Burada alkol de alan Selçuk, Haluk'a giderek bilenmeye başladı. Selçuk'u orada gören Haluk ise onu kenara çekip konuştu ve ailesinden uzak durmasını söyledi.

Haluk'un tepkisi sonrası iyice sinirlenen Selçuk, açılışta aile fotoğrafı çektirildiğini görünce harekete geçti. "Bu fotoğrafta bir kişi eksik" diyen Selçuk, herkesin içinde Haluk'un reddettiği oğlu olduğunu açıkladı. Haluk, Selçuk'u engellemeye çalışırken Derin ve Gönül de yaşanan olayların ardından adeta donup kaldı.

ALİ İL SEYİRCİYLE BULUŞTU

Öte yandan başarılı oyuncu Ali İl de dün akşam yayınlanan bölümle izleyici karşısına çıktı. İl, dizide Derin'in annesi Gönül'ün kardeşi Komiser Melih karakterine hayat vermeye başladı.