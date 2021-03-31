Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 24. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 24. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacak. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 25. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 24. bölüm izle!

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SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 24 Mart Çarşamba yayınlanan 23. Bölümde, gizem çözülüyor! Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Derin'in ortadan kaybolmasıyla kızı Zeynep'i alan Volkan, Asya'nın evine geliyor. Zeynep'i geri almak için oraya gelen Haluk ve Gönül'e o sırada bir telefon geliyor. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın ceseti bulunduğunu söylüyor. Peki bulunan kadın ceseti Derin'e mi ait?

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan