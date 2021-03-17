Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 22. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 23. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 22. bölüm izle!

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SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 10 Mart Salı yayınlanan 21. Bölümde Asya, hakkında çıkan haberlerden sonra elindeki n güçlü kozu kullanarak Gönül'e dersini verdi!

Öte yandan Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü'nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya'yı Selçuk'la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan'ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 22. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Volkan Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini söylüyor! Derin bunu öğreniyor!

Volkan, Bahar'a tekrar Asya ile beraber olmak istediğini anlatır. Önündeki tek engelin Derin olduğunu düşünen Volkan bu durumu daha fazla içinde tutamaz ve Asya ile konuşur. Asya'nın ise Volkan'a karşı duruşu bellidir. Volkan, Derin'den boşanacağını söyler ancak hesap etmediği bir şey vardır. Tüm bunları duyan Derin'in tepkisi ne olacak? Volkan, Derin'den boşanacak mı?

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan