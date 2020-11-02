Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı dizi Sadakatsiz seyirciden ilgi görmektedir. Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yer almaktadır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor. Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Asya, kayınvalidesi Saliha'nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan'ı derinden sarsar ve Asya'nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya'nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!