Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 24. bölüm full izle!
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Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 24. bölüm full izle!
SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 25. bölümü ile 7 Nisan Çarşamba günü ekranlarda olacak.
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Burak Sergen, Haluk Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Özge Özder, Derya Samanlı
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
Alp Akar, Ali Arslan