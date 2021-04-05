Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 24. bölüm full izle!

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Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 24. bölüm full izle!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 25. bölümü ile 7 Nisan Çarşamba günü ekranlarda olacak.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan