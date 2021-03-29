Sadakatsiz 24. Bölüm fragmanı izle! KANAL D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 23. bölüm izle

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SADAKATSİZ 23. bölüm FULL İZLE!

Sadakatsiz dizisi KANAL D ekranlarında 23. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 24. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur!

Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM İZLE

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SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular