Sadakatsiz 23. Bölüm fragmanı izle! KANAL D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 22. bölüm izle

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SADAKATSİZ 23. bölüm FULL İZLE!

Sadakatsiz dizisi KANAL D ekranlarında 23. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 23. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 23. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SADAKATSİZ 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Volkan Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini söylüyor! Derin bunu öğreniyor!

Volkan, Bahar'a tekrar Asya ile beraber olmak istediğini anlatır. Önündeki tek engelin Derin olduğunu düşünen Volkan bu durumu daha fazla içinde tutamaz ve Asya ile konuşur. Asya'nın ise Volkan'a karşı duruşu bellidir. Volkan, Derin'den boşanacağını söyler ancak hesap etmediği bir şey vardır. Tüm bunları duyan Derin'in tepkisi ne olacak? Volkan, Derin'den boşanacak mı?

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz 22. bölüm izlemek için tıklayınız!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

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