Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Sadakatsiz 19. bölüm izle full izle!

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SADAKATSİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında 19. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 19. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 20. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM ÖZETİ



Diziye sonradan dahil olan Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'e oğlunun babasının Haluk Güçlü olduğunu söylüyor. Bu gerçek karşısında dünyası başına yıkılan Gönül, Haluk'un karşısına "Sen olayın kendisiymişsin" diyor.

Gönül Güçlü'nün bundan sonraki hamlesi merakla bekleniyor. Derin bu gerçeği öğrenecek mi? Selçuk'la kardeş olduğunu öğrendiğinde nasıl tepki verecek?

Heyecan dolu yeni bölüm salı akşamı Kanal D ekranlarında...