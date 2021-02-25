Sadakatsiz 19. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Sadakatsiz dizisi 19. yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linki, Sadakatsiz 19. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor. Sadakatsiz u akşam 19. bölümüyle seyircileriyle buluştu!

KANAL D SADAKATSİZ SON (19.) BÖLÜMÜ FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sürpriz bir misafir tüm dengeleri değiştiriyor!

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan