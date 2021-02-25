Sadakatsiz 19. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sadakatsiz 19. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

25.02.2021 00:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:04
Sadakatsiz 19. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Sadakatsiz dizisi 19. yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linki, Sadakatsiz 19. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor. Sadakatsiz u akşam 19. bölümüyle seyircileriyle buluştu!

KANAL D SADAKATSİZ SON (19.) BÖLÜMÜ FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sürpriz bir misafir tüm dengeleri değiştiriyor!

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Onur Akay Ezgi Mola Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz 19. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 00:04:30. #1.16#
title