Sadakatsiz 17 bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 17 yeni bölüm fragmanında neler olacak? Sadakatsiz 16. son bölümde neler oldu, izle!

Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi bugün 16. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yine çok heyecanlı bir bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı! Peki, Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 17 yeni bölüm fragmanında neler olacak? Sadakatsiz 16. son bölümde neler oldu, izle!

Sadakatsiz 17. bölümü, son bölümün ardından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Dizinin 16. son bölümünün bitmesinin ardından gelecek haftanın tanıtım filmi yayınlandı. Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, 3 Şubat Çarşamba akşamı 16. bölümüyle ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilirler. Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde (17) fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? FRAGMANDA NELER OLDU?

Derin'in Ali'yi kendi taraflarında tutma hırsı devam ederken, Ali'nin de eve dönmeye niyeti yoktur. Volkan, Derin'in yaptıklarını gördükçe Asya'ya daha da yaklaşırken, Asya, Ali'ye iyi anne olamadığı düşüncesiyle Tekirdağ'ı terk etmeye karar verir. Derin, önümüzdeki bölümde Ali'ye karşı gerçek yüzünü sonunda gösterecek! Peki, Asya gelip Ali'yi o evden kurtaracak mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?