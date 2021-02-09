Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Peki, Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz izle!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır. Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derin ve Volkan'ın evindeki polisler herkesi korkuttu. Evde olaylardan 20 gün sonra neler yaşandığı ise merak konusu oldu. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi. Peki o gece o evde ne oldu? Polis ekipleri neden onların evinde inceleme yaptı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gitmeye karar veren Asya, Derin'den gelen hamle ile geri adım atıyor. Asya'nın savaşı artık Volkan'la değil, Derin'le....

Sadakatsiz 17. Bölüm 2. fragmanı;

Derin, Ali'ye karşı sınırı aşıyor!

Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor! Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Dayanamayan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!