Sadakatsiz'in sevilen ismi tarzıyla şaşırttı - Haberler Magazin
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Sadakatsiz'in sevilen ismi tarzıyla şaşırttı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sadakatsiz'in sevilen ismi tarzıyla şaşırttı

Oyuncu Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Tarık Emir Tekin'in giyim tarzı ve bütün poşetleri taşıması dikkatlerden kaçmadı

"Sadakatsiz" isimli dizinin kadrosunda yer alan Tarık Emir Tekin, dizi ile ilgili olarak "Muhteşem bir kadromuz var, çok eğleniyoruz. Berkay Ateş'in de aramıza katılması harika oldu. Kendisini hayranlıkla izliyorum. Bütün benliğimle Sadakatsiz'e konsantreyim" dedi.

Kız arkadaşı Sofia'nın yurtdışında olduğunu söyleyen Tarık Emir Tekin "İlk fırsatta yanına gideceğim, uzun bir zaman oldu, onu özledim" dedi.

Oğlunun oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen Şevval Sam, "Şimdi çıkmamız gerekiyor daha sonra uzun uzun konuşuruz." diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

Sadakatsiz'in sevilen ismi tarzıyla şaşırttı

Sadakatsiz'in sevilen ismi tarzıyla şaşırttı

Sadakatsiz'in sevilen ismi tarzıyla şaşırttı

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