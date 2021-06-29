Sad suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Sad suresi anlamı nedir? Sad Suresi meali nedir?
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SAD SURESİ NEDİR?
Hakkında
Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "Sâd" harfinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah'ın birliği, müşriklerin inkârları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Davûd, Süleyman, Eyyüp, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa' ve Zülkifl Peygamberlerin kıssaları, Davûd Peygamberin hakemliği ve Hz. Peygamberin temel görevi konu edilmektedir.
Nuzül
Mushaftaki sıralamada otuz sekizinci, iniş sırasına göre de otuz sekizinci sûredir. Kamer sûresinden sonra, A'râf sûresinden önce Mekke'de inmiştir.
Konusu
Sûrenin temel konusu, Resûl-i Ekrem'in hak peygamber olduğu gerçeğinin ispatıdır. Kur'an üzerine yeminle başlayan sûrede Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkâr eden müşriklerin iddiaları reddedilmekte; çok tanrıcı inançlarının kısa eleştirisi yapıldıktan sonra onlara, önceki peygamberlere karşı benzer tavırlar sergileyenlerin âkıbetleri hatırlatılmakta, Hz. Peygamber'e de sabır tavsiye edilmektedir. Hz. Dâvûd, oğlu Süleyman ve Eyyûb'un hayatlarından kesitler verilmekte; Hz. İbrâhim, İshak, Ya'kub, İsmâil, Elyesa', Zülkifl'in isimleri sıralanarak bunların yolundan gidenlerin âhiretteki mutlu hayatları, buna karşılık yoldan çıkanların kötü âkıbetleri hakkında kısa ve uyarıcı açıklamalar yapılmaktadır. Sûrenin son bölümünde insanlığın atası olan Hz. Âdem'in yaratılışı anlatıldıktan sonra İblis'in, kendisine rahmet kapılarının kapanmasına sebep olduğunu düşündüğü için Âdem'in soyuna hınç beslediği ve onları doğru yoldan saptırmaya ahdettiği anlatılmakta, Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğu gerçeği bir defa daha vurgulanmaktadır.
SAD SURESİ OKUNUŞU
Sad Suresi Türkçe Okunuşu
1.Sad vel kur'ani ziz zikr
2.Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak
3.Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens
4.Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab
5.E cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey'üy ucab
6.Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad
7.Ma semı'na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak
8.E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab
9.Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab
10.Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab
11.Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab
12.Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir'avnü zül evtad
13.Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab
14.İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab
15.Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak
16.Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab
17.Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab
18.İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak
19.Vettayra mahşurah küllül lehu evvab
20.Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab
21.Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mıhrab
22.İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba'duna ala ba'dın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat
23.İnne haza ehıy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab
24.Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba'duhüm ala ba'dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab
25.Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
26.Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24. Ayet secde ayetidir.)
27.Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezine keferu minen nar
28.Em nec'alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec'alül müttekıyne kel füccar
29.Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab
30.Ve vehebna li davude süleyman nı'mel abdinnehu evvab
31.İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad
32.Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab
33.Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı vel a'nak
34.Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab
35.Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba'di inneke entel vehhab
36.Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab
37.Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas
38.Ve aharıne mükarranıne fil asfad
39.Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab
40.Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
41.Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab
42.Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab
43.Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab
44.Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira nı' mel abd innehu evvab
45.Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya'kube ülil eydı ve ebsar
46.İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar
47.Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar
48.Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar
49.Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne meab
50.Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab
51.Müttekiıne fıha yed'une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab
52.Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab
53.Haza ma tuadune li yevmil hısab
54.İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad
55.Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab
56.Cehennem yaslevneha fe bi'sel mihad
57.Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak
58.Ve aharu min şeklihı ezvac
59.Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar
60.Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi'sel karar
61.Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı'fen fin nar
62.Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar
63.Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar
64.İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar
65.Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar
66.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar
67.Kul hüve nebün azıym
68.Entüm anhü mu'ridun
69.Ma kane liye min ılmin bil meleil a'la iz yahtesımun
70.İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın
71.İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn
72.Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
73.Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
74.İlla iblıs istekbera ve kane minel kafirın
75.Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın
76.Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn
77.Kale fahruc minha fe inneke racım
78.Ve inne aleyke la'netı ila yevmid dın
79.Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb'asun
80.Kale fe inneke minel münzarın
81.İla yevmil vaktil ma'mum
82.Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn
83.İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
84.Kale fel hakku vel hakka ekul
85.Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn
86.Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın
87.İn hüve illa zikrul lil alemın
88.Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hıyn