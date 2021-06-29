Sad suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Sad suresi anlamı nedir? Sad Suresi meali nedir?

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SAD SURESİ NEDİR?

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "Sâd" harfinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah'ın birliği, müşriklerin inkârları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Davûd, Süleyman, Eyyüp, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa' ve Zülkifl Peygamberlerin kıssaları, Davûd Peygamberin hakemliği ve Hz. Peygamberin temel görevi konu edilmektedir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada otuz sekizinci, iniş sırasına göre de otuz sekizinci sûredir. Kamer sûresinden sonra, A'râf sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

Konusu

Sûrenin temel konusu, Resûl-i Ekrem'in hak peygamber olduğu gerçeğinin ispatıdır. Kur'an üzerine yeminle başlayan sûrede Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkâr eden müşriklerin iddiaları reddedilmekte; çok tanrıcı inançlarının kısa eleştirisi yapıldıktan sonra onlara, önceki peygamberlere karşı benzer tavırlar sergileyenlerin âkıbetleri hatırlatılmakta, Hz. Peygamber'e de sabır tavsiye edilmektedir. Hz. Dâvûd, oğlu Süleyman ve Eyyûb'un hayatlarından kesitler verilmekte; Hz. İbrâhim, İshak, Ya'kub, İsmâil, Elyesa', Zülkifl'in isimleri sıralanarak bunların yolundan gidenlerin âhiretteki mutlu hayatları, buna karşılık yoldan çıkanların kötü âkıbetleri hakkında kısa ve uyarıcı açıklamalar yapılmaktadır. Sûrenin son bölümünde insanlığın atası olan Hz. Âdem'in yaratılışı anlatıldıktan sonra İblis'in, kendisine rahmet kapılarının kapanmasına sebep olduğunu düşündüğü için Âdem'in soyuna hınç beslediği ve onları doğru yoldan saptırmaya ahdettiği anlatılmakta, Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğu gerçeği bir defa daha vurgulanmaktadır.

SAD SURESİ OKUNUŞU

Sad Suresi Türkçe Okunuşu

1.Sad vel kur'ani ziz zikr

2.Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak

3.Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens

4.Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab

5.E cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey'üy ucab

6.Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad

7.Ma semı'na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak

8.E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab

9.Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab

10.Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab

11.Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab

12.Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir'avnü zül evtad

13.Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab

14.İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab

15.Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak

16.Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab

17.Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab

18.İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak

19.Vettayra mahşurah küllül lehu evvab

20.Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab

21.Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mıhrab

22.İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba'duna ala ba'dın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat

23.İnne haza ehıy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab

24.Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba'duhüm ala ba'dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab

25.Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab

26.Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24. Ayet secde ayetidir.)

27.Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezine keferu minen nar

28.Em nec'alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec'alül müttekıyne kel füccar

29.Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab

30.Ve vehebna li davude süleyman nı'mel abdinnehu evvab

31.İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad

32.Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab

33.Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı vel a'nak

34.Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab

35.Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba'di inneke entel vehhab

36.Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab

37.Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas

38.Ve aharıne mükarranıne fil asfad

39.Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab

40.Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab

41.Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab

42.Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab

43.Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab

44.Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira nı' mel abd innehu evvab

45.Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya'kube ülil eydı ve ebsar

46.İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar

47.Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar

48.Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar

49.Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne meab

50.Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab

51.Müttekiıne fıha yed'une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab

52.Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab

53.Haza ma tuadune li yevmil hısab

54.İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad

55.Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab

56.Cehennem yaslevneha fe bi'sel mihad

57.Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak

58.Ve aharu min şeklihı ezvac

59.Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar

60.Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi'sel karar

61.Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı'fen fin nar

62.Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar

63.Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar

64.İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar

65.Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar

66.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar

67.Kul hüve nebün azıym

68.Entüm anhü mu'ridun

69.Ma kane liye min ılmin bil meleil a'la iz yahtesımun

70.İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın

71.İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn

72.Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın

73.Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun

74.İlla iblıs istekbera ve kane minel kafirın

75.Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın

76.Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn

77.Kale fahruc minha fe inneke racım

78.Ve inne aleyke la'netı ila yevmid dın

79.Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb'asun

80.Kale fe inneke minel münzarın

81.İla yevmil vaktil ma'mum

82.Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn

83.İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

84.Kale fel hakku vel hakka ekul

85.Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn

86.Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın

87.İn hüve illa zikrul lil alemın

88.Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hıyn

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