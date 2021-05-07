Sad suresi 54. ayet okunuşu | Ramazan ayı son cuması Sad suresi 54. ayet Arapça, Türkçe okunuşu, meali ve faziletleri
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Sad suresi 54. ayet okunuşu | Ramazan ayı son cuması Sad suresi 54. ayet Arapça, Türkçe okunuşu, meali ve faziletleri

Sad suresi 54. ayet okunuşu | Ramazan ayı son cuması Sad suresi 54. ayet Arapça, Türkçe okunuşu, meali ve faziletleri
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Sad suresi 54. ayet okunuşu merak ediliyor. Bugün Ramazan ayının son cuma günü okunacak dualar arasında bereket (zenginlik) duası da yer alıyor. Ramazan'ın son cumasını kaçırmak istemeyenler ve ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler bereket duasını da okumak ve cüzdanlarına koymak istiyor. İşte Ramazan ayı son cuması Sad suresi 54. ayet Arapça, Türkçe okunuşu, meali ve faziletleri

Araf suresi 10. ayeti ve Sad suresi 54. ayeti Müslüman alemi tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu ayetler Ramazan ayının son cuma günü okunacak bereket (cüzdan) duası oluyor. Çok etkili ve tesiri büyük olan ayetlerin sela okunduktan sonra yazılması gerekiyor.

SAD SURESİ 54. AYETİ

İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

SAD SURESİ 54. AYETİ MEALİ

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.

ARAF SURESİ 10. AYETİ

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

ARAF SURESİ 10. AYET MEALİ

Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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