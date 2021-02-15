Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı gerçekleşecek. Peki, Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SACRAMENTO KİNGS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı, Sacramento'da Golden 1 Center'da oynanacak.. Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı, Bilyoner TV ve NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca,Tivibu 75, Turkcell TV+ 76, D-Smart 72 üzerinden izlenebilmektedir.

SACRAMENTO KİNGS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak Sacramento Kings - Memphis Grizzlies maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.