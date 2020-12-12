Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti

İstanbul'da pandemi döneminde saçlarını kestirmek için açık gördüğü bir kuaföre giden 15 yaşındaki erkek çocuğu, berber tarafından istismar edildi. Krem sürme bahanesiyle istismar edildiğini fark eden küçük çocuk, durumu ailesine anlatınca sapık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da saçlarını kestirmek için kuaföre giden 15 yaşındaki erkek çocuğu, berberin istismarına maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. A.T., isimli çocuk pandemi nedeniyle açık bulduğu bir kuaföre girip saçlarını kestirmek istedi. Berber talebini kabul ettiği küçük çocuğa birde cilt bakımı yapmayı önerdi.

KREM SÜRME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, 29 yaşındaki berber U.B., küçük çocuğa krem sürme bahanesiyle üzerini çıkartır tacizde bulunmaya başladı. Kuaför sahibinin kendisine farklı niyette davrandığını anlayan A.T., kendisini öpen U.B.'yi itip koşarak berberden uzaklaşmaya başladı.

"ÖPMEDİM, MASKE YAPTIM"

Yaşadığı şokun üzerine ailesine kuaförde başından geçenleri anlatan küçük çocuğun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan berber çocuğu taciz etmediğini maske yapmak için krem kullandığını, üzerinin kirlenmemesi için tişörtünü çıkarttırdığını beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda berber U.B., hakkında 'Çocuğunu Cinsel İstismarı' suçundan iddianame düzenledi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede küçük çocuğun berbere iftira atmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığını ve berberin 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği sırada sarılarak öpmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. 15 yıla kadar hapsi istenen sapık Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.