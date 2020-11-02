Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü

Fenomen Murat Övüç, saçını boyattığı anları sosyal medya hesabından paylaşınca tepki topladı. Video paylaşarak takipçilerine ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç, "Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk" dedi. Övüç, İzmir depreminin ardından kuaföre gitmesi nedeniyle eleştiriliyordu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, saçını boyarken video paylaştı. Takipçilerinin eleştiri yağmuruna tuttuğu Övüç, video ile yanıt verdi. Övüç, takipçilerine hakaret etmesi büyük tepki çekti.

Murat Övüç, "Bu gerizekalı halktan çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk! 'O kadar insan öldü, neden saçını boyatıyorsun' diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz? Allah'ın verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor, dangalaklar!" ifadelerini kullandı.

NEDEN ELEŞTİRİLDİ?

Murat Övüç, tüm Türkiye'nin acısını yaşadığı İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ardından kuaföre gidip saçlarını yaptırdığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.