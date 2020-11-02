Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü
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Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü

02.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:51

Fenomen Murat Övüç, saçını boyattığı anları sosyal medya hesabından paylaşınca tepki topladı. Video paylaşarak takipçilerine ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç, "Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk" dedi. Övüç, İzmir depreminin ardından kuaföre gitmesi nedeniyle eleştiriliyordu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, saçını boyarken video paylaştı. Takipçilerinin eleştiri yağmuruna tuttuğu Övüç, video ile yanıt verdi. Övüç, takipçilerine hakaret etmesi büyük tepki çekti.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Murat Övüç, "Bu gerizekalı halktan çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk! 'O kadar insan öldü, neden saçını boyatıyorsun' diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz? Allah'ın verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor, dangalaklar!" ifadelerini kullandı.

NEDEN ELEŞTİRİLDİ?

Murat Övüç, tüm Türkiye'nin acısını yaşadığı İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ardından kuaföre gidip saçlarını yaptırdığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü
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