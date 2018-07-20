Saçları Go-kart Aracının Lastiğine Dolanan Kadının Yaralanması

Samsun'un İlkadım ilçesinde, saçları go-kart aracının lastiğine dolanması sonucu ağır yaralanan kadının tedavisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürüyor.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recep Sancak ile OMÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Şimşek, go-kart pistinde yaralanan Türkmenistan uyruklu OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurjemal Annalyyeva'nın (22) sağlık durumu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Annalyyeva'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğuna işaret eden Sancak, tedavisine Mikail Yüksel Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ettiklerini söyledi.

Hastanın saçlarının go-kart aracının tekerleğine dolanması nedeniyle saçlı deride büyük hasar oluştuğunu vurgulayan Sancak, Annalyyeva'nın Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlayan Yağmur tarafından acil olarak ameliyata alındığını anlattı.

Sancak, "Ameliyatta saçlı deri onarılarak yerine dikildi. Geldiğinde genel durumu kötü olduğu için bir müddet solunum cihazına bağlı tutuldu. Şimdi cihazdan çıkarıldı ancak durumu ciddiyetini koruyor." dedi.

Doç. Dr. Şimşek ise hastanın tedavisinin devam ettiğini, bu sürecin birkaç hafta süreceğini aktardı.

Samsun'da dün Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarışan Annalyyeva'nın, bu sırada saçlarının lastiğe dolanması sonucu kafa derisinde hasar oluşmuştu. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.