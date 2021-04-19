Saçkıran nedir? Saçkıran tedavisi nasıl yapılır? Saçkıran neden olur, nasıl geçer?

Dermatofitoz, dermatofit enfeksiyonu veya tinea olarak da bilinen saçkıran nedir? Saçkıran tedavisi nasıl yapılır? Saçkıran neden olur, nasıl geçer soruları merak ediliyor. İşte tüm yönleriyle saçkıran...

SAÇKIRAN NEDİR?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır.

Saçkıran neden olur?

Saçkıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat otoimmün nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır. Saçkıranda da bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar.

Yapılan araştırmalara göre saçkıranın genetik faktörlerle de ilişkili olduğu görülmektedir. Saçkıran olan bir ebeveynin çocuğunda bu rahatsızlığın görülme riski normal popülasyondan yaklaşık 3 ila 6 kat daha fazladır. Yine bazı hastalıklar saçkıran ile birlikte görülebilmektedir ve bu da genetik faktörlerin etkisini desteklemektedir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır;

Egzama

Kronik iltihabi tiroid hastalığı

Addison hastalığı

Sedef hastalığı

Saman nezlesi

Atopik alerjik astım

Vitiligo

Lupus

Saçkıran risk faktörleri nelerdir?

Yaş, hastaların çoğunda hastalık 40 yaşın altında başlar.

Cinsiyet, erkekler kadınlara göre daha fazla saçkırana yakalanma eğilimi gösterir.

Genetik yatkınlık

Down sendromu

Otoimmün hastalık

Saçkıran belirtileri nelerdir?

Saçkıran belirtileri karakteristiktir ve saçlı deride bir ya da birden fazla düzgün, oval ve tüysüz bölgelerle kendini gösterir. Etkilenen bölgedeki cilt sağlıklıdır ve ciltte iltihabi durum söz konusu değildir.

Saç dökülmesi genellikle kafa derisinde başlar. Ancak kirpik, kaş, koltuk altı, sakal ve kasık tüyleri dahil her türlü saçlı deri saçkırandan etkilenebilir ve tırnak yapısında değişiklikler meydana gelebilir. Klinik görünüm değişkendir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Hastalığın gidişatı öngörülemez ve bazen kronik olarak tekrarlayan yapıdadır.

Hastalık sırasında kendiliğinden iyileşme, stabilizasyon veya gidişatta kötüleşme meydana gelebilir. Kel bölgede saç tekrar çıktığında, genellikle ilk önce pigmentsiz yani beyazdır.

Saçkıran tanısı nasıl konur?

Saçkıran belirtileri oldukça tipik olduğundan tanı çoğunlukla daha doktora gidilmeden hasta ve hasta yakınları tarafından konulur. Fakat bazı durumlarda saçkıran, saç mantarı işe karışabilmektedir. Doğru bir tanı için cilt hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir. Doktorunuz öncelikle belirtilerinizi sorgular ve saç dökülme derecenize bakar. Mikroskop altında birkaç saç örneğini inceleyerek tanıyı doğrulamaya çalışır. Gerekliyse kesin tanı için parça alınarak patolojide inceleme yapılır.

Saçkıran tedavisi nasıl yapılır?

Saçkıran tedavisi, cilt hastalıkları uzmanı tarafından planlanır. Tedavide amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak ve belirtilerin şiddetini azaltmaktır. Hafif derecede ve erken aşamadaki vakalardan bazılarında herhangi bir tedaviye gereksinim olmadan saçlar kendi kendine tekrar çıkar.

Daha ileri aşamalarda ya da ciddi belirtilerin varlığında tedavide steroid grubu ilaçlar kullanılır. Steroidler öncelikle krem formunda uygulanmaktadır. Sonraki aşamalarda duruma bağlı olarak enjektörle kafa derisine uygulanabilir. Göz çevresi uygulamalar göz sağlığı açısından riskli olabileceğinden dikkat gerektirir. Alopesi areata, steroid grubu dışında ilaçlarla ve immünoterapi adı verilen farklı bir yöntemle de tedavi edilebilmektedir.

Eğer saçkıran benzeri saç dökülmesinden şikayetçiyseniz bir dermatoloji uzmanına başvurarak muayene olmanız ve tedavi yoluna gitmeniz hastalığın ilerlememesi açısından önemlidir.

Uzm. Dr. Hasan Alakbarov

Dermatoloji (Cildiye)