Saç problemlerine PRP çözümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saç problemlerine PRP çözümü

Saç problemlerine PRP çözümü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Saç problemlerinin yeni nesil teknolojilerle kalıcı çözüme kavuştuğunu belirten İstanbul Hairline Kurucusu Gülşen Şener, "PRP olarak bilinen "trombosit zengin plazma" uygulamaları, Türkiye'de de sıklıkla kullanılıyor.

Saç problemlerinin yeni nesil teknolojilerle kalıcı çözüme kavuştuğunu belirten İstanbul Hairline Kurucusu Gülşen Şener, "PRP olarak bilinen "trombosit zengin plazma" uygulamaları, Türkiye'de de sıklıkla kullanılıyor. PRP sabır ve kararlılıkla uygulandığında kalıcı bir çözüm sunuyor" dedi.

Genellikle erkeklerin sorunu olarak bilinen saç dökülmesi, doğum sonrasında, demir eksikliği yüzünden, hormonal ya da genetik sebeplerle kadınlarda da sıklıkla görülebiliyor. Hızla gelişen teknoloji, saç dökülmelerinde de etkisini gösteriyor. Bunların arasında yer alan ve PRP (Platellet Rich Plasma) olarak bilinen "trombosit zengin plazma" uygulamaları, Türkiye'de de kullanılıyor. PRP hakkında bilgi veren İstanbul Hairline Kurucusu Gülşen Şener, PRP'nin sabır ve kararlılıkla uygulanması gereken pahalı bir işlem olduğunu ancak kalıcı bir çözüm sunduğunun altını çizdi.

PAHALI, DEVAMLILIK İSTEYEN AMA KALICI BİR ÇÖZÜM

Şener, yaptığı açıklamada "PRP son dönemde en çok tercih edilen saç terapi işlemlerinden biri olmakla birlikte oldukça pahalı ve devamlılık isteyen bir uygulama. İşlemlerin sonuçları uzun dönemde alınıyor. Oysa insan doğası sabırsız, hemen sonuç görmek ve saç dökülmesinin hemen durmasını istiyor. PRP, uzun soluklu ama en kalıcı ve olumlu sonuç alınabilen yöntemlerden biri. Bu uygulamayı yaptırmak isteyen danışanlarımıza bu gerçeklerden bahsetmeden tedaviye başlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülşen Şener, "PRP, trombosit miktarı artırılan plazmanın saç köklerine enjekte edilmesi işlemidir. Saç köklerinin belenerek kalınlaşmasını sağlar. Böylece saç dökülme hızı azalır. Bu işlem saç dökülmelerini önlemede kullanıldığı gibi saç ekim işleminden sonra da sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

"KAMUSAL DENETİMLERİN ARTMASI ÖNEMLİ"

Tedavisi mümkün olan kellik ve saç dökülme problemleri olan hastalara yaptıkları PRP işlemleri neticesinde güzel sonuçlar aldıklarının altını çizen Şener "PRP yöntemleri neticesinde başarılı sonuçlar aldığımız için bu yöntemi uygulamayı sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarımızdan dolayı da tercih ediliyoruz. Aynı alanda çalışan irili ufaklı pek çok mekan olsa da bizim gibi köklü ve işinin ehli merkezlerin sayısı az. Kamusal denetimlerin artmasının, sağlıklı uygulamaların yaygınlaşması için önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Saç problemlerine PRP çözümü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika sağlık: Türkiye'de 21 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti
Son dakika sağlık: Türkiye'de 21 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Berkay Hande Yener Bülent Ersoy Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Lionel Messi Alex Teixeira Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saç problemlerine PRP çözümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:32:07. #1.15#

title