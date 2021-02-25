Saç Mantarı Nedir ve Neden Olur? Saç Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Saç mantarı saç derisinde ortaya çıkar ve birçok belirti vermektedir. Saç mantarı ile birlikte birçok kişi kaşıntı şikayeti de yaşamaktadır.

Saç Mantarı Nedir?

Saç mantarı saçta meydana gelen enfeksiyon hastalıklarına denilmektedir. Saç mantarı saçın bulaştığı deride büyük bir tahribatı uğratır. Saçlarda kepeklenme de ortaya çıkar. Aynı zamanda saçlarda bir çeşit kaşıntılar da görülmektedir. Saç mantarı saçta pullanmaya da yol açan bir çeşit enfekte hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde saç mantarı iyice yayılmaktadır. Saç mantarı saç derisinde kızarıklık da yapan bir çeşit saç hastalığıdır. Aynı zamanda saç mantarı saçta dökülmelere de yol açmaktadır.

Saç Mantarı Neden Olur?

1) Hijyen Azlığı

Özellikle uzman doktorlar tarafından haftada mutlaka minimum 2 kere banyo yapmak önerilmektedir. Az banyo yapıldığı durumlarda saçlarda mantarlaşmalar oluşabilmektedir. Bundan dolayı sık sık haftada 2 kez banyo yapmak bu noktada çok önemlidir. Saçların sık sık yıkanması hem yağlanmayı hem de mantar gibi hastalıkların gelişmesini önlemektedir.

2) Kedi Köpek Gibi Hayvanlarla Temas

Her kedi köpekte olmadığı gibi bazı köpek ve kedilerde saç mantarına neden olduğu bilinmektedir. Özelikle bu hayvanların hastalıklarına dikkat edilmediği durumlarda saçlarda parazit başta olmak üzere mantar gibi problemler de ortaya çıkmaktadır.

3) Bağışıklık Sisteminin Çökmesi

Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlarda saç mantarı sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıf olduğunda vücut hastalıklara karşı bağışıklık gösteremez ve sürekli hastalanır. Saç mantarı da gelişir ve daha hızlı yayılır.

Saç Mantarı Nasıl Geçer?

1) Aloe Vera Jeli

Aloe vera jeli de saç mantarının en önemli tedavi seçenekleri arasındadır. Aloe vera jeli mucizevi bir bitkisel tedavi seçeneğidir. Birçok deri hastalığına iyi geldiği gibi saç mantarına da iyi gelmektedir. Deri hastalığı denilince akla ilk gelen bitkisel tedavi seçenekleri arasında aloe vera jeli gelmektedir. Saç mantarı olan kişilere aloe vera jeli de uzman doktorlar tarafından önerilmektedir.

2) Limonlu Su

Limonlu su da mucizevi olarak oldukça iyi bir bitkisel yöntemdir. Saç mantarının gelişmesini önler aynı zamanda mevcut saç mantarının da geçmesini sağlar. Oldukça doğal bir yöntem olan limonlu su tedavisi saç mantarı şikayeti yaşayanlar için mutlaka tercih etmesi gereken bir tedavi seçeneğidir. Saç diplerinin daha iyi olmasını sağlayarak kişinin daha gür saçlara sahip olmasını sağlar.

3) Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı saç mantarı tedavisinde kullanılan bir diğer tedavi seçeneğidir. Saç mantarı tedavisinde kullanılan bu bitkisel yöntem doktorlar tarafından da önerilmektedir. Aynı zamanda saç mantarından kaynaklanan kaşıntıları ve kızarıklıkları da geçirir.

Saç Mantarına Ne İyi Gelir?

1) Sarımsak

Sarımsak doğal bir antibiyotik olarak bilinmektedir. Saç derisini besler ve saç derisinde yer alan her türlü hastalığa iyi gelmektedir. Eğer saç mantarı şikayetiniz varsa sarımsağı ezerek saçlarınıza sürebilirsiniz.

2) Beyaz Sirke

Sirke de doğal yönlerden saç mantarını geçiren bir gıdadır. Hem pratik hem de ekonomik olarak beyaz sirke mutlaka saç mantarı tedavisinde kullanılmalıdır. Oldukça etkili bir tedavidir.

Kaynak: Hürriyet