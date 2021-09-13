Saç ekimi için gittiği özel hastanede ölen kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını söyledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saç ekimi için gittiği özel hastanede ölen kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını söyledi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Saç ekimi için gittiği özel hastanede ölen kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını söyledi

İstanbul Bağcılar'da saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

İstanbul Bağcılar'da saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Yukarı Göklü Mahallesi'nde cenazesi bugün toprağa verilen evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki İbrahim Gül'ün ağabeyi Ramazan Gül gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin daha önce sağlık sorunu olmadığını savundu.

Hastane yönetiminin kardeşinin "kalp krizi sonucu öldüğünü" belirttiğini ifade eden Gül, polise başvurduklarını, olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Olayda ihmal olduğunu öne süren Gül, yasal haklarını arayacaklarını kaydetti.

Amca Ali Gül ise üzgün olduklarını belirterek, bu tür operasyonların daha dikkatli ve ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Kuzen Ahmet Yiğit ise şimdiye kadar saç ektirirken çok kişinin öldüğüne şahit olmadıklarını, ailece olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
Bu da Urfalı Maradona! İnşaatta kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor

Bu da Urfalı Maradona! İnşaatta kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Beren Saat Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Arda Turan Şenol Güneş Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Recep Tayyip Erdoğan Alpha Conde Mustafa Demir Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saç ekimi için gittiği özel hastanede ölen kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:53:09. #1.11#