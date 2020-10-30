Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan doğaya nefes oluyor! Saç ektiren her hastası için bir fidan dikecek

Tıp Merkezi Sahibi ve Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan, hastalarına büyük bir sürpriz yaptı. Tarcan, kendi adına ait tıp merkezinde, saç ekim operasyonu yaptıran her hastası için bir fidan dikeceğini duyurdu. "Sadece saç ekmiyoruz, fidan da dikiyoruz" diyen Tarcan, bu projesiyle doğaya nefes olacak.

Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nde saç ekimi yaptıran hastaların adı ölümsüzleşecek. Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan, "Her hastamız için bir fidan dikiyoruz. Fidanlara hastalarımızın adını veriyoruz. Sertifikaları da bir ömür boyu saklasınlar diye hediye ediyoruz" dedi.

"Herkesin dikili bir ağacı olsun" diyerek çıktıkları bu yolda emin adımlarla devam eden Tarcan, "Doğamız bize çocuklarımızın, torunlarımızın emaneti. Bizim bu emanete sahip çıkmamız lazım. Doğaya nefes olmamız lazım. Ormanlarımız dünyamızın akciğerleri, biz ne kadar iyi bakarsak, geleceğimiz o kadar aydınlık olur" ifadelerini kullandı.

"DOĞAYA BORCUMUZ VAR"

Her zaman hastalarına verdikleri değerle takdir toplayan Tarcan, "Her hastamız için fidan diktiğimiz duyulunca inanılmaz olumlu dönüşler aldık. Eski danışanlarımız bile bizi arayarak tebrik etti. Biz hem hastalarımıza verdiğimiz değeri göstermek, esas olarak da doğaya olan borcumuzu ödemek için bu yola çıktık" şeklinde konuştu.

Tarcan, "İnsan doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Bu zamanda dünyaya yaptığımız katkıları, götürüyoruz cebimizde. Bir insanın nesiller boyu adının bir ağaçta yaşaması, çocuklarının, hatta torunlarının görmesi bence bir kişiye verilebilecek en büyük hediye. Bu şekilde düşündüğümüz için, her hastamıza bir fidan hediye etmeye karar verdik" dedi.

"CİĞERLERİMİZ YANIYOR"

Tarcan, "Üzülerek yanan ormanlarımızı haberlerden takip ediyoruz. Bu haberleri gördüğümde benim de ciğerim yanıyor. En son İskenderun ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarını da üzülerek izledik. Buna yalnızca seyirci kalsak olmazdı" dedi.

Fidanların dikileceği bölgeleri özenle seçtiklerini söyleyen Tarcan, "Yüksek afet riski taşıyan bölgelerin ağaçlandırılmasında ve orman yangınlarında tutuşan ağaçlarımızın yerine, yenileri yeşersin, doğa bizimle hayat bulsun diye fidan diyoruz" açıklamalarında bulundu.