Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor
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Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evliliğiyle gündemden düşmeyen oyuncu Meltem Miraloğlu, ticarete atıldı. ABD'de de Mardin'deki akrabalarının yaptığı bıttım sabununu satan oyuncu, işleri iyi gitmeye başlayınca eşi üzerinden şirket kurmaya karar verdi.

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, şimdilerde ABD'de yaşıyor. Kendisinden yaşça büyük bir Amerikalı ile evlenen Miraloğlu, oyunculuğa ara verince sabun satmaya karar verdi.

SATIŞLAR İYİ GİDİNCE ŞİRKET KURMAYA KARAR VERDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti. İlk partisi büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.

Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor

Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ABD'li kocasına miras karşılığı döndüğü iddia edilmişti. Hatta ünlü oyuncuya birçok ev, yat, araba ve yüklü miktarda para kalacağı da konuşulanlar arasındaydı.

Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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