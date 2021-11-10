Sabri Yavaş kimdir? Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Sabri Yavaş kimdir? sorusunun yanıtı son dakika haberler inin ardından gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kardeş acısı yaşıyor. Sosyal medyadan taziye mesajları yayınlanan Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, bir süredir boğuştuğu hastalık sonucunda durumunun ağırlaşmasının ardından hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

SABRİ YAVAŞ KİMDİR?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi olan Sabri Yavaş,yakalandığı kansere yenik düşerek vefat etti. 56 yaşında hayatını kaybeden Sabri Yavaş, yaklaşık bir buçuk senedir kanser tedavisi görmekteydi.

Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart tarihinde CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti. Mansur Yavaş kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını da kıymıştı.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sabri Yavaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

NİKAHINI AĞABEYİ KIYMIŞTI

Mansur Yavaş 2019 yılında kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını kıymıştı. Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart'ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 23 Mayıs 1955 Beypazarı'nda doğmuştur. Türk avukat, siyasetçi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. 1999-2009 yılları arasında Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış olup, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

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