Sabri Yavaş kimdir? Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetmesi üzerine Sabri Yavaş kimdir? Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularına yanıt arandı. Sosyal medya hesabından Yavaş ailesine başsağlığı dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mansur Başkanımıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Sabri Yavaş kimdir? sorusunun yanıtı son dakika haberler inin ardından gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kardeş acısı yaşıyor. Sosyal medyadan taziye mesajları yayınlanan Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, bir süredir boğuştuğu hastalık sonucunda durumunun ağırlaşmasının ardından hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi olan Sabri Yavaş,yakalandığı kansere yenik düşerek vefat etti. 56 yaşında hayatını kaybeden Sabri Yavaş, yaklaşık bir buçuk senedir kanser tedavisi görmekteydi.
Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart tarihinde CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti. Mansur Yavaş kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını da kıymıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sabri Yavaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.
Mansur Yavaş 2019 yılında kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını kıymıştı. Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart'ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti.