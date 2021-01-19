Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında, nereli? Dini nedir, öldü mü, gençliği nasıldı?
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Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında, nereli? Dini nedir, öldü mü, gençliği nasıldı?

19.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:29
Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında, nereli? Dini nedir, öldü mü, gençliği nasıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandıran Sabina Toziya ameliyata alındı. Beyninde tümör çıktığı belirtilen Sabina Toziya Makedonya'da Sağlık Bakanı tarafından ameliyat edildi. Peki, Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında, nereli? Dini nedir, öldü mü, gençliği nasıldı? Ayrıldı

Beyninde tümör tespit edilen usta oyuncu Sabina Toziya acil ameliyata alındı. Memleketi Makedonya'da bulunan Toziya'nın ameliyatını Sağlık Bakanı Venko Filipce gerçekleştirdi. Toziya sağlık problemi nedeniyle sete dönemeyeceği için rol aldığı diziden de senaryo gereği ölerek ayrıldı.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumlu Üsküp Makedonyalıdır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca Bal Kaymak ve Annemin Yarası sinema filmlerinde rol almıştır.

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