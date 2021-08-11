Sabina Toziya kimdir? EDHO Hayriye Ana kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Sabina Toziya'nın hayatı ve biyografisi!
8 ay önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli merak etti. Sabina Toziya'nın hayatı ve biyografisi sizlerle...
Merak edilen isimler arasında Sabina Toziya geliyor. EDHO dizisinin efsane oyuncusu Sabina Toziya kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi merak ediliyor. Sabina Toziya doğum tarihi kaç, aslen nerelidir? Sabina Toziya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.
EDHO HAYRİYE ANA KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?
EDHO dizisinde Hayriye Ana karakterini Sabina Toziya canlandırıyordu.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, (17 Nisan 1946 - 10 Ağustos 2021), Makedon sinema ve dizi oyuncusu.
Sabina Toziya doğum tarihi : 17 Nisan 1946
Sabina Toziya kaç yaşında vefat etti : 75
Sabina Toziya nereli : Makedonya
Sabina Toziya mesleği ne : Sinema ve dizi oyuncusu
Tam adı Sabina Ajrula olan Toziya, 17 Nisan 1946'da bugün Kuzey Makedonya sınırları içerisinde kalan Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde doğdu. Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Toziya, Türkiye'de ilk kez Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakterini canlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü oynadı. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrıldı. 10 Ağustos 2021 tarihinde beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçiren Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti.