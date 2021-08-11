Sabina Toziya kimdir? EDHO Hayriye Ana kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Sabina Toziya'nın hayatı ve biyografisi!

8 ay önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli merak etti. Sabina Toziya'nın hayatı ve biyografisi sizlerle...