Sabiha Gökçen Havalimanı Plaza Premium Group ile anlaşma imzaladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2021 yılından itibaren özel yolcu hizmetleri operasyonlarını Plaza Premium Group yapacak.

Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Grubu'nun tamamına sahip olduğu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (IATA Kodu: SAW), terminaldeki lounge (salon) alanlarının işletmesini, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetleri 1 Ocak 2021 itibariyle Plaza Premium'a devredecek. Hizmet devri sonrası Plaza Premium Group, yolcular için keyifli bir lounge deneyimi oluşturmak ve kusursuz bir havaalanı yolculuğu için yeni yılda bir dizi iyileştirmenin yanı sıra, hizmet ve tesislere de yatırımlar yapacak.

Plaza Premium Group, İstanbul Sabiha Gökçen'de halihazırda mevcut olan iki salona ek olarak dış hatlar terminalinde yeni bir salon daha açacak. Halen faaliyet gösteren ve toplam 418 metrekare büyüklüğe sahip olan mevcut 2 lounge alanında aynı anda 100'den fazla misafir ağırlanabiliyor. Lounge alanları, iç hatlar arındırılmış bölgede 206 numaralı kapı ve dış hatlar arındırılmış bölge 203 numaralı kapının olduğu bölgelerde yer alıyor. Havaalanı pistinin panoramik manzarasına sahip olan lounge alanları, ailelerin yanı sıra iş ve tatil amaçlı seyahat edenleri, özel olarak tasarlanmış, çok çeşitli hizmet ve olanakların keyfini çıkarmaya davet ediyor. Güvenli ve hijyenik bir ortam sunan her iki salonda, rahat oturma alanları, kişisel konforu ve sosyal mesafeyi gözeten çalışma alanları, misafirlerin endişesiz bir havaalanı deneyiminin keyfini çıkarmaları için önceden paketlenmiş ve porsiyonlara ayrılmış yiyecek ve içecek seçenekleri içeren bir yemek alanı bulunuyor. 2019'da 35,6 milyon yolcu sayısı ile İstanbul'un en yoğun ikinci havalimanı olan İSG, 2009'dan 2015'e kadar art arda 7 yıl boyunca Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçildi. Bu yıl küresel salgına rağmen, Avrupa'nın en yoğun beş havalimanı arasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'un yükselen şehir havalimanı olarak konumlanıyor.

PPG ile iş birliğini değerlendiren Malaysia Airports Group CEO'su Dato 'Mohd Shukrie Mohd Salleh, "Plaza Premium Group ile ortaklığımız, Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda ilk salonlarını açtıkları 1998 yılına kadar uzanıyor ve bu ortaklık bizi tüm dünyada havalimanı konukseverlik hizmetlerinde lider hale getirdi. Aynı yüksek hizmet standartlarını İSG'ye getireceklerinden de eminiz. Plaza Premium Group'un Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki varlığı, tüm havalimanlarımızda birinci sınıf hizmet kültürü ve konukseverliğin uygulanmasını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır" sözlerine yer verdi.

Plaza Premium Group'un Kurucusu ve CEO'su Song Hoi-see ise şu değerlendirmede bulundu: "Skytrax ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Türkiye'de ve bölgenin önemli havalimanı merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu stratejik genişleme, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için önemli bir kilometre taşıdır. Umarız bu adım, dünyadaki seyahat eden yolcularla bağımızı güçlendirmeye devam ederken, küresel seyahati de yeniden canlandırmanın bir başlangıcı olur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı