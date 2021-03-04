Sabiha Gökçen Havalimanı işgali girişimi davasının firari sanığı, Konya'da yakalandı
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Sabiha Gökçen Havalimanı işgali girişimi davasının firari sanığı, Konya'da yakalandı

04.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:41
Sabiha Gökçen Havalimanı işgali girişimi davasının firari sanığı, Konya'da yakalandı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 15 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasındaki işgaliyle ilgili davada 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski uzman çavuş Yusuf Yaylaz, Konya'da yakalandı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 15 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasındaki işgaliyle ilgili davada 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski uzman çavuş Yusuf Yaylaz, Konya'da yakalandı. 

İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında işgaliyle ilgili görülen davada, uzman çavuşluktan ihraç edilen Yusuf Yaylaz  hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Yaylaz, Konya'da terörle mücadele polisleri tarafından yakalandı. Yaylaz, dün sevk edildiği mahkemece hakkındaki 12 yıl 6 ay hapis cezası yüzüne okunup, tutuklandı.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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