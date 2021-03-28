FlyArystan'ın Türkistan-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri bugün başladı
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FlyArystan'ın Türkistan-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri bugün başladı

Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
FlyArystan'ın Türkistan-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri bugün başladı

Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana'nın düşük maliyetli iştiraki FlyArystan, Türkistan kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerine başladı.

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Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana'nın düşük maliyetli iştiraki FlyArystan, Türkistan kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerine başladı.

Şirketin, 160 yolcu ile icra edilen ilk seferi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geleneksel su takı ile karşılandı. Uçuş ekibine İSG yetkilileri tarafından çiçek takdim edildi.

FlyArystan, uçuşuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı'na tarifeli uçuş yapan ilk yeni hava yolu şirketi oldu.

Türkistan-Sabiha Gökçen seferleri cuma ve pazar olarak haftada iki gün karşılıklı gerçekleşecek. Şirketin seferlerinde 180 koltuk kapasiteli "Airbus A320" uçakları kullanılacak.

Türkistan'a turistler ilgi gösteriyor

Bugün uçuşların başladığı Türkistan kenti, Kazakistan'ın son yıllarda gelişme gösteren ve özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği şehir olma özelliğini taşıyor.

Pegasus Hava Yolları, salgın öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Kazakistan'ın Almatı şehrine uçuşlar gerçekleştiriyordu. Salgınla birlikte durdurulan uçuşların önümüzdeki aylarda yeniden başlaması hedefleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan halihazırda 37 ülkeden 117 bölgeye seferler yapılıyor. Bu seferlerin 80'i uluslararası, 37'si ise yurt içi uçuş noktasına icra ediliyor.

FlyArystan'ın Türkistan-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri bugün başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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