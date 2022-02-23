SABİHA GÖKÇEN'DE ŞAMPUAN KUTULARINA GİZLENEN PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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SABİHA GÖKÇEN'DE ŞAMPUAN KUTULARINA GİZLENEN PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SABİHA Gökçen Havalimanı'nda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen İranlı yolcunun bagajında yapılan aramada şampuan kutularına gizlenen ve piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta ele geçirildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen İranlı yolcunun bagajında yapılan aramada şampuan kutularına gizlenen ve piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen İranlı S.M.A.'yı durdurdu.

Yolcunun bagajı x-ray cihazıyla kontrol edildi. Bagajda bulunan şampuan kutularında yoğunluk tespit edildi. Şampuan kutularını açan ekipler, 19 parça kilitli poşetler halinde, toplam ağırlığı 365,80 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlanta buldu. İranlı S.M.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

SABİHA GÖKÇEN'DE ŞAMPUAN KUTULARINA GİZLENEN PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ

SABİHA GÖKÇEN'DE ŞAMPUAN KUTULARINA GİZLENEN PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ

SABİHA GÖKÇEN'DE ŞAMPUAN KUTULARINA GİZLENEN PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ

SABİHA GÖKÇEN'DE ŞAMPUAN KUTULARINA GİZLENEN PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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