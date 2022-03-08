Şabat nedir, hangi gün sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Arapça "sebete" fiilinin şavata dayandığı kabul edilirken fiilin kökeninin Arapça'daki "bette" (kesmek) fiilinin karşılığı olan İbrânîce batattan geldiği de ileri sürülmüştür. Şabat nedir, hangi gün? Şabat günü hangi dine aittir?

ŞABAT NE DEMEK?

Sebt kelimesinin İbrânîce'deki karşılığı şabattır (şabbat). Şabat, yahudilerin cuma gün batımından cumartesi gün batımına kadar süren haftalık dinlenme gününü ifade eder. Kelimenin fiil biçimi olan şavat "ara vermek, durdurmak; sona ermek, dinlenmek; kutlamak" gibi mânalara gelir. Şabat kalıbının kökeni açık değildir.

ŞABAT NEDİR?

İbranice bir kelime olan Şabat/Şabbat , dinlenme, işi bırakma anlamlarına gelir. Buna göre, yahudilikte ibadet ve dinlenme günü olarak kabul edilen gündür. Gregoryen takviminde cumartesi gününe denk gelir ve Yahudiler için YHVH ile aralarındaki özel bir bağı temsil eder. Yahudi dinî inancına göre kainatın yaratılışı altı gün sürmüş, yedinci gün ise Yaradan YHVH dinlenmeye çekilmiştir ve o günü Yahudi halkına mukaddes saymıştır.

Aktiviteler

Şabat günü Yahudiler gün boyu dinlenir, Tevrat okur ve sinagoga giderek dua ederler. Şabat hem haftayı ve yaptıklarını düşünmek, hem Tanrı'ya yaklaşmak hem de daha iyi bir insan olmak için bir fırsattır. Bu günde iş yapılmaz, elektrik kullanılmaz.

İSLAMDAKİ YERİ

Arapça'da cumartesi günü için kullanılan sebt kelimesine sözlüklerde "sakin olma, dinlenme, ara verme" gibi anlamlar verilmiştir (Lisânü'l-?Arab, "sbt" md.; Tâcü'l-?arûs, "sbt" md.). Anılan günün sebt olarak adlandırılması, Allah'ın bu günde yaratma işine başlayıp yine bu günde yaratmaya son verdiği ve İsrâiloğulları'na bu günde işe ara vermelerini emrettiği şeklinde açıklanmıştır. Bir hadiste şöyle denilmiştir: "Allah toprağı cumartesi, dağları pazar, ağaçları pazartesi, mekruh şeyleri salı, nuru çarşamba günü yaratmış, binek hayvanlarını perşembe günü yaymış ve Âdem'i cuma günü ikindi vaktinden sonra gündüzün en son saatinde en son mahlûk olarak yaratmıştır" (Müslim, "?ıfâtü'l-münâfi?in", 27). Farklı bir rivayete göre yaratma işi haftanın ilk günü olan pazar günü başlayıp cuma gününe kadar sürmüş, Allah yeri pazar ve pazartesi, gökleri salı ve çarşamba, ikisi arasında bulunanları perşembe ve cuma günleri yaratmış, yedinci güne denk gelen cumartesi günü yaratma olmayıp bu günde yaratılışın tamamlanmasıyla yaratma işine son verilmiştir. Bir görüşe göre bu güne sebt denilmesinin sebebi onun haftanın yedinci ve son günü olmasıdır. Sebtin günlerin ilki olduğunu söyleyenler de vardır (Tâcü'l-?arûs, "sbt" md.).

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