Şabanözü Kaymakamlığına Mehmet Zahid Uzun atandı
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Şabanözü Kaymakamlığına Mehmet Zahid Uzun atandı

23.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:17
Şabanözü Kaymakamlığına Mehmet Zahid Uzun atandı

Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamlığına Mehmet Zahid Uzun atandı.

Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamlığına Mehmet Zahid Uzun atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.

İlçede görevini vekaleten yürüten Mehmet Zahid Uzun, asaleten atandı.

Kaymakam Uzun, yaptığı açıklamada, kanunlar çerçevesinde, bütün kurumlarla işbirliği ve uyum içinde Şabanözü'ne elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar hizmet etmeye çalışacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Uğuz

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