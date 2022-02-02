Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kim? Şabanoğlu Şaban filmi konusu, oyuncuları ve Şabanoğlu Şaban özeti!
- Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şabanoğlu Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şabanoğlu Şaban konusu, özeti ve Şabanoğlu Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şabanoğlu Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Şabanoğlu Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şabanoğlu Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Şabanoğlu Şaban konusu nedir, Şabanoğlu Şaban oyuncuları kimler ve Şabanoğlu Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Askerde her türlü sakarlığı, beceriksizliği yapan ve kumandanı Hüsamettin'i sürekli kızdıran, deyim yerindeyse sürekli burnundan getiren Şaban, askerlikten sonra arkadaşı Ramazan ile çalgıcılık yapar. Çalgıcılık yaptıkları dönemde aynı yerde Kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Bunun akabinde hiç beklenmedik bir şekilde komiser Hüsamettin ve tüm teşkilatının peşinde olup da yakalayamadıkları Kadırgalı Eşref'i yakalarlar. Onların bu başarısı üstüne Nazır Paşa onları gizli polis yapar. Bu arada Nazır Paşa'nın evinde kızkardeşinin elması çalınır. Şaban ve Ramazan elması bulmak için Nazır Paşa'nın konağında araştırma yapmaya başlarlar.ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Ertem Eğilmez
Oyuncular: Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 1977
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1977 Perşembe