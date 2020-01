Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

06.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:06

Bu yıl "Dijital Yalnızlık" temasıyla gerçekleştirilen 4. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde Türkiye'den yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun ve oyuncu Hazar Ergüçlü, yurt dışından da dünyaca ünlü Filistinli çağdaş yönetmen Najwa Najjar, Makedonya'dan ünlü yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve İtalya'dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina yer alıyor.

ABD'li yönetmen Najwa Najjar'ın açılışını Sundance Film Festivali'nde yaptığı ilk uzun metraj filmi "Nar Ağaçları "(Pomegranates ve Myrrh , 2009) ile 80'in üzerinde festivalde gösterim yaptı. İkinci uzun metraj filmi "Hırsızın Gözleri "(The Eyes of the Thief, 2014) 2015 yılında 87. Akademi Ödülleri'nde ve Altın Küre Ödülleri'nde Filistin Filmleri kategorisinde En İyi Yabancı Film dalında aday gösterildi, birçok festivalde En İyi Direktör ve En İyi Aktör gibi kategorilerde ödüle layık görüldü. "Cennet ile Dünya Arasında"(Between Heaven and Earth, 2018) adlı üçüncü uzun metraj filmi de Kahire Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı. Najjar, uluslararasıyönetmenlerin çektiği kısa filmlerden oluşan "Gaza Winter"(2009) adlı bir kısa film koleksiyonunun da yapımcılığını üstlendi.

Makedonyalı oyuncu ve yapımcı Labina Mitevska, henüz 18 yaşındayken rol aldığı ilk filmi "Before the Rain"(Yağmurdan Önce, 1994) ile ün kazandı. İlk filminde gösterdiği performansla ünlü İngiliz yönetmen Michael Winterbottom'ın dikkatini çekti ve yönetmenin "Saraybosna'ya Hoşgeldiniz" (Welcome to Sarajevo, 1997) ve "Seni İstiyorum"(I Want You, 1998) filmlerinde rol aldı. 2000 yılında David Ondricek'in yönettiği "Yalnızlar"(Samotári) adlı Çekya yapımı filmdeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında "Çek Kaplanı" ödülüne aday gösterildi. Ablası Teona Strugar Mitevska'nın "Bir Azizi Nasıl Öldürdüm" (Kako Ubiv Svetec, 2004) ve Giancarlo Bocchi'nin "Sorun Yok"(Nema Problema, 2004) filmlerindeki rolleriyle Avrupa'nın en önemli oyuncuları arasına girdi. Labina Mitevska, 2019 Berlin Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın festivalde ödül alan "Onun Adı Petrunya" (God Exists, Her Name Is Petrunya, 2019) isimli filmin de oyuncu ve yapımcılığını üstlendi.

İtalyan festival programcısı Teresa Cavina, uluslararası birçok festivalde görev aldı. 1989'dan 1997'ye kadar Venedik Film Festivali'nin programını yapan ekipte yer alan Cavina, 2001-2005 yılları arasında da Locarno Film Festivali'nin direktörlüğünü yaptı. 2006 yılında Roma Uluslararası Film Festivali'ni başlatan Cavina, 2008'e dek bu festivalde ortak-artistik direktörlük görevini üstlendi. 2009-2012 yılları arasında FIPA'nın artistik direktörü, 2009-2014 yılları arasında da Abu Dabi Film Festivali'nin programlama direktörü olarak görev yaptı. Mısır'da düzenlenen Uluslararası El Gouna Film Festivali'nde de programcı olarak görev yapan Cavina; halen Venedik Film Festivali'ne paralel ve bununla birlikte düzenlenen bağımsız bir film festivali bölümü olan Giornate deglia Autori ve Uluslararası Busan Film Festivali'ne uluslararası danışmanlık görevlerini sürdürüyor.

2000 yılından bu yana belgesel ve reklam filmi yönetmenliği yapan Mahmut Fazıl Coşkun, ilk uzun metraj filmi "Uzak İhtimal" (2009) ve ikinci filmi "Yozgat Blues" (2013) ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı. Üçüncü ve son filmi "Anons"(2017), dünya prömiyerini yaptığı 75. Venedik Uluslararası Film Festivali Orrizonti Bölümü'nde Jüri Özel Ödülü'nün de aralarında bulunduğu pek çok ulusal ve uluslararası ödül kazandı.

Son dönemin başarılı genç oyuncularından Hazar Ergüçlü, Türkiye'de çekilen filmlerde en çok ödül alan kadın oyuncular arasında yer alıyor. 2010 yılında Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa, "Kuzey Güney" adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile de televizyona adım attı. "Medcezir" dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile ülke çapında ün kazanan Ergüçlü, 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ahlat Ağacı"filmindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

