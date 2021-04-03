Sabancı'nın dijital dönüşümüne yeni atama
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Sabancı'nın dijital dönüşümüne yeni atama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sabancı'nın dijital dönüşümüne yeni atama

Türkiye telekom ve bilişim ekosisteminde 20 yılı aşkın tecrübesiyle üst düzey görevlerde bulunan Doğuş Kuran, SabancıDX'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.

Türkiye telekom ve bilişim ekosisteminde 20 yılı aşkın tecrübesiyle üst düzey görevlerde bulunan Doğuş Kuran, SabancıDX'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı. Kuran, SabancıDX'i 50'nci yıla hazırlarken, başta Sabancı Holding olmak üzere Türkiye'nin dijitalleşmesi için önemli değişim, dönüşüm ve dijitalleşme projelerine imza atacak.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve yazılımın gücüyle dünyaya açılma vizyonuyla faaliyet gösteren SabancıDX'in İcra Kurulu Başkanlığına (CEO) Doğuş Kuran'ın atandığı açıklandı. Yeni görevine 1 Nisan'da başlayan Kuran, siber güvenlik, IoT ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler ışığında geleceğe değer katacak ürün ve hizmetler sağlayan deneyimli ve nitelikli bir ekibi yönetecek.

Kuran, Sabancı Holding'in dijital dönüşümüne öncülük ederken siber güvenlik, IOT, dijital servisler ve analitik alanlarında hayata geçirecekleri yeni yatırım ve ürünlerle SabancıDX'i yurtdışı pazarlarında büyütecek.

DOĞUŞ KURAN KİMDİR?

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Doğuş Kuran, 1997 ylında Portland State Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği Master derecesini tamamladı.

Profesyonel kariyerine Alcatel-Teletaş'ta başlayan Doğuş Kuran, Cisco Systems ve Microsoft Türkiye organizasyonlarında satış, iş geliştirme ve internet çözümleri danışmanlığı alanlarında yönetim pozisyonlarında bulunduktan sonra Ericsson Türkiye'de Satış ve Operasyon alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Accenture Türkiye Ofisinde, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji Sektörü Yönetici Ortağı olarak görev yaptı. 2015 yılında Turkcell'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Turkcell'de Müşteri Deneyimi GMY, Analitik & Dijital Mükemmeliyet Merkezleri liderliği, Turkcell Europe CEO ve Turkcell Uluslararası Yatırımlar yöneticiliği yaptı. 2019'da Turkcell'den ayrıldıktan sonra bağımsız danışman olarak uluslararası alanda telekom şirketlerine danışmanlık yaptı. Doğuş Kuran, ayrıca Bodrum'da kurulan Helo girişimcilik merkezinin de danışma kurulunda yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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