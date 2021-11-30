Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
İSTANBUL (Habermetre) - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
İstanbul Valiliği'ndeki görüşmenin ardından Vali Yerlikaya,
"Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güler Sabancı Hanımefendi'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güler Sabancı Hanımefendi'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. @SabanciHolding #GülerSabancı pic. twitter. com/O34qHsskDz
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 30, 2021 Bizi Takip Edin
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