Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur 2022? Şaban ayının 13-14-15 orucu hangi gündür? Şaban ayının ilk ve son Perşembe oruçları ne zaman? Şaban Ayı Peygamberimizin ayı mı? Şaban ayı hakkında hadisi şerif nedir? Şaban ayındaki oruçların faziletleri nelerdir?

2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart 2022 Cuma Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. Haliyle 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene yani 2022 yılında 16 Mart, 17 Mart ve 18 Mart Pazar tarihlerine denk geliyor. Yani 16-17-18 Mart Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:

Şaban ayı 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba

16 Mart 2022 Çarşamba Şaban ayı 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart 2022 Perşembe Şaban ayı 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "

(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)

2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMANDIR VE ÖNEMİ NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

ŞABAN AYININ İLK VE SON PERŞEMBE ORUÇLARI HANGİ GÜN TUTULUR?

Ebu Abdillah el-Hubeyşi (Rahimehullah) 'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle varid olmuştur:

"Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allah-u Te'ala üzerine bir hak olur."

(Kaynak : Ebu Abdillah el-Hubeyşi)

Şaban ayının ilk ve son perşembe günleri:

2022 Şaban'ın ilk perşembesi : 10 Mart Perşembe 2022

10 Mart Perşembe 2022 2022 Şaban'ın son perşembesi : 31 Mart Perşembe 2022

ŞABAN AYININ BAŞINDA, ORTASINDA VE SONUNDA TUTULACAK ORUÇLAR NE ZAMAN?

Ek olarak Şaban ayının başında, ortasında ve sonunda oruç tutmak da çok sevap kabul edilmiştir.

Hadisi Şerifte şöyle buyruluyor:

İmam-ı Hobevi (Rahimehullah) 'ın nakline göre "Her kim Şaban'ın başından, ortasından ve sonundan 3 gün oruç tutarsa, Allah-u Te'ala ona 70 peygamber(e oruçları tuttukları zaman verdiği) sevabı(n bir mislini) yazar. Allah-u Te'ala'ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür."

(Kaynak : Zübdetül-va'izin, el-Hobevi, Dürretün-nasihin)

Şaban ayının ilk, orta ve son günleri:

2022 Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022

4 Mart 2022 2022 Şaban ayının orta günü (15. günü) : 18 Mart 2022

18 Mart 2022 2022 Şaban ayının son günü : 1 Nisan 2022

Allah(c.c.) yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Amin...

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