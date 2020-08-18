Sabahattin Önkibar kimdir? Sabahattin Önkibar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sabahattin Önkibar hayatı ve biyografisi! Ünlü gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası, Sabahattin Önkibar kimdir? Sabahattin Önkibar kaç yaşında, nereli, mesleği ne sorularının yanıtları araştırıldı.

Gazeteci Sabahattin Önkibar da kendisine virüs bulaştığını duyurdu. Önkibr'ın kendisinin yaptığı açıklama sonrası Sabahattin Önkibar kimdir, Sabahattin Önkibar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Sabahattin Önkibar hayatı ve biyografisi gibi konualr merak edildi.

SABAHATTİN ÖNKİBAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1957

Kaç yaşında: 63yaşında

Nereli:Ardeşen, Rize

Eğitim: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1984), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

SABAHATTİN ÖNKİBAR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Sabahattin Önkibar 1957, Ardeşen, Rize doğumlu Türk gazeteci, sunucu ve köşe yazarı.

Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü ile Siyasal Bilgeler Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe 1980 yılında Türkiye gazetesinde Ankara temsilcisi olarak başladı. 1993 yılında TGRT'nin kuruluşunda bulundu ve Alternatif adlı bir programı sunmaya başladı. 2001 yılında TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrılarak Star TV ve Star gazetesine geçerek bu gazetenin Ankara temsilcisi oldu. 2002 yılında Star TV'ye RTÜK tarafından 15 günlük kapatma cezası verildikten sonra bulunduğu medya grubundan ayrılarak Kanal D'ye geçti ve Posta gazetesinde Ankara temsilcisi oldu. 2004 yılında ise bu kez Flash TV'ye geçerek kanalın Ankara temsilcisi oldu. 2005 yılında, Avrasya TV ve Yeniçağ gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. Son olarak 2011 yılında Ulusal Kanal, Kanal 99 ve Yeni Mesaj'a geçerek Ankara temsilcisi oldu. 2012 yılında Yeni Mesaj gazetesinden ayrılarak Aydınlık gazetesine geçti. 2019 Nisan ayında Aydınlık gazetesinden istifa etti. Şu an Oda TV İnternet sitesinde makaleler yazmakta ve 2019 Mayıs ayının başında kendi adıyla açtığı Youtube kanalı üzerinden düzenli olarak bağımsız yayınlar yapmaktadır.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Gazete

• 1980-2001: Türkiye

• 2001-2002: Star

• 2002-2004: Posta

• 2005-2011: Yeniçağ

• 2011-2012: Yeni Mesaj

• 2012-2019: Aydınlık

Televizyon

1993-2001: TGRT

• 2001-2002: Star TV

• 2002-2004: Kanal D

• 2004-2005: Flash TV

• 2005-2011: Avrasya TV

• 2011-2019: Ulusal Kanal