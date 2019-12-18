Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şafak, yılın fotoğraflarını oyladı

18.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:36

Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şafak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Şafak, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflarla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede bulunan Şafak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cenevre'deki mülteciler forumunda yaptığı konuşmasına işaret ederek, Suriye'de ne yazık ki petrolün kandan, paranın hayattan özellikle çocukların hayatlarından daha değerli hale geldiğini belirtti. Şafak, "Çıkarlar insanların önüne geçti. O yüzden Suriye'de enkazdan çıkarılan çocuğun fotoğrafı simgesel hale geldi." ifadelerini kullandı.

Çamlıca'daki fotoğrafın çok güzel olduğunu vurgulayan Şafak, "O muhteşem camideki ilk kandil fotoğrafı elbette tarihi bir kare olmuş. İstanbul için simgesel bir değer taşıyor. Spor kategorisinde ise 'Millilerin asker selamı', özellikle bu yıl futbolda ve sporda yıla damgasını vuran bir olay oldu. Çünkü bu heyecan UEFA'dan FIFA'ya kadar bütün kuruluşlar arası futbol örgütlerinin gündemine kadar taşındı. Millilerin asker selamı sonraki birkaç maçta daha meydan okur gibi tekrarlandı. O yüzden çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA