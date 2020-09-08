Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim
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Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim

Dün akşam eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal ve Acun Ilıcalı ile bir araya gelen Saba Tümer, yarışmadan erken elenen Öcal için "Bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Mert'in orada olduğunu bilseydim ben de katılırdım yarışmaya" dedi.

08.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:04

Karantina dönemini sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla geçiren ünlü sunucu Saba Tümer, dün akşam Acun Ilıcalı ve Mert Öcal ile bir araya geldi. Tümer'in Öcal için yaptığı yorumlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

"BU KADAR GÜZELLİĞİ DAHA FAZLA GÖREBİLİRDİK"

Saba Tümer, Acun Ilıcalı'nın kendisine sorduğu "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğunu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya" dedi.

Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim

"EN İYİ OLDUĞUN YER NERESİ?"

Mert Öcal ile bunun ardından "All Star'a gelelim mi Saba ile" diyerek güldü. Saba Tümer daha sonra Mert Öcal'a "En iyi olduğun yer neresi" diyerek güldü. Öcal ise bu soruya "Voleyboldu. Kötü oynamak istedim orada istesem iyi oynardım. Renk katmak için" ifadelerini kullandı.

Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim
Haber Yorumları (3)
FATİH: survivorda çadırın içinde kim bilir neler yapardınız saba?
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MİRAY: he he yedik bizde çok iticisin mert
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RÜKNETTİN DEDE: Mirayım telli turnam.
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