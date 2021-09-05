Saatler kaldı! Meteoroloji, İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı
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Saatler kaldı! Meteoroloji, İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı

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Meteoroloji; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah 06.00 sularında fırtına için sarı alarm verdi. 90 kilometre hıza ulaşacak fırtınada; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca İstanbul dahil 18 kentte yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.

90 KİLOMETRE HIZA KADAR ÇIKACAK

Kuvvetli rüzgarın, yarın sabah 06.00 civarında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Sakarya ve Yalova'da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Saatler kaldı! Meteoroloji İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı

18 KENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Saatler kaldı! Meteoroloji İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Saatler kaldı! Meteoroloji İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı

SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Saatler kaldı! Meteoroloji, İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı
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