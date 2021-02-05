Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor

TOKAT'ta, 45 yıldır saat tamiri yapan Hacı Özkan (60), cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ve saat fiyatlarının ucuzlaması nedeniyle mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi. Özkan, artık çok az kişinin bozulan saatini tamire getirdiğini, işi öğretecek çırak da bulamadıklarını belirtti.

Tokat'ta kent merkezinde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Hacı Özkan, 15 yaşındayken saat tamirciliğine çırak olarak başladı. Kendi iş yerini 20 yaşında açan Özkan, yaklaşık 45 yıldır saat tamirciliği yapıyor. Özkan, eskinin gözde mesleklerinden olan saat tamirciliğinin şimdilerde yeterli ilgi görmediğini belirtiyor. Cep telefonu kullanımının yaygınlaştığını ve saat fiyatlarının ucuzladığını dile getiren Özkan, bunun yanı sıra bozuk saatlerin tamirine talebin azaldığını, meslekte yeni çıraklar yetişmediğini söyledi.

'GENÇLİK SAATTEN VAZGEÇMİŞ'

Saat tamirciliğinin bitme noktasına geldiğini söyleyen Hacı Özkan, "Eskiye göre işlerimiz durgun. Eskiden saat tamiri yapardık. Saat satışı yapardık ama şimdi iş hacmimiz düştü. Artık tamirci yetişmiyor. Meslekte 3-5 kişi ile devam ediyoruz. İşlerimiz de düştü. Esnafımız kendini yenileyemedi. Piyasaya basit saatlerin sürülmesi tamir işini öldürdü. Tamir fiyatına vatandaş 3-5 tane saat alabiliyor artık. Cep telefonlarının etkisi oldu. Masa saatlerine de darbesi oldu. Tabi ki gençlik, 'Cep telefonu benim işimi görüyor' diyerek saatten vazgeçmiş oldu. Çırak yok. Tokat'ta hiç bir saatçi çırak yetiştirmiyor. Saat tamirciliği ince iş olduğu için vatandaşlar daha kolay para kazanma yoluna gidiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı