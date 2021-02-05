Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor

05.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:11
Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor

TOKAT'ta, 45 yıldır saat tamiri yapan Hacı Özkan (60), cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ve saat fiyatlarının ucuzlaması nedeniyle mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi.

TOKAT'ta, 45 yıldır saat tamiri yapan Hacı Özkan (60), cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ve saat fiyatlarının ucuzlaması nedeniyle mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi. Özkan, artık çok az kişinin bozulan saatini tamire getirdiğini, işi öğretecek çırak da bulamadıklarını belirtti.

Tokat'ta kent merkezinde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Hacı Özkan, 15 yaşındayken saat tamirciliğine çırak olarak başladı. Kendi iş yerini 20 yaşında açan Özkan, yaklaşık 45 yıldır saat tamirciliği yapıyor. Özkan, eskinin gözde mesleklerinden olan saat tamirciliğinin şimdilerde yeterli ilgi görmediğini belirtiyor. Cep telefonu kullanımının yaygınlaştığını ve saat fiyatlarının ucuzladığını dile getiren Özkan, bunun yanı sıra bozuk saatlerin tamirine talebin azaldığını, meslekte yeni çıraklar yetişmediğini söyledi. 

'GENÇLİK SAATTEN VAZGEÇMİŞ'

Saat tamirciliğinin bitme noktasına geldiğini söyleyen Hacı Özkan, "Eskiye göre işlerimiz durgun. Eskiden saat tamiri yapardık. Saat satışı yapardık ama şimdi iş hacmimiz düştü. Artık tamirci  yetişmiyor. Meslekte 3-5 kişi ile devam ediyoruz. İşlerimiz de düştü. Esnafımız kendini yenileyemedi. Piyasaya basit saatlerin sürülmesi tamir işini öldürdü. Tamir fiyatına vatandaş 3-5 tane saat alabiliyor artık. Cep telefonlarının etkisi oldu. Masa saatlerine de darbesi oldu. Tabi ki gençlik, 'Cep telefonu benim işimi görüyor' diyerek saatten vazgeçmiş oldu. Çırak yok. Tokat'ta hiç bir saatçi çırak yetiştirmiyor. Saat tamirciliği ince iş olduğu için vatandaşlar daha kolay para kazanma yoluna gidiyor" dedi. 

Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor
Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor
Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor
Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor
Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor
Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Didem Kınalı Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Silah Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saat tamirciliği de teknolojiye yeniliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 10:13:53. #1.16#
title