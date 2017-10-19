Saat kaçta açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçları MEB sorgulama

Ehliyet sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak konusu... Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınava dair bilgiler haber içeriğimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı 7 Ekim 2017 tarihinde yaptığı sınav dair açıklamalarda bulundu. 7 Ekim'de ehliyet sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorarken, bakanlık soruları kendi resmi web sitesinden yayımladı. Sınava girenler 50 soruya cevap verirken, konu dağılımı olarak 3 Trafik, 12 İlk Yardım, 9 Motor ve 6 Trafik Adabı. MEB'in yaptığı sınavların çoğunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sınav sistemi olan "4 yanlış 1 doğruyu götürme" yok. Her soru 2 puan değerinde. Bakanlığın sınavı geçme puanı 70. 50 sorudan 35'ini doğru yapan aday, sınavı geçiyor.

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak: MEB açıkladı

Sınav sonuçları sınavdan 12 gün sonra, 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. MEB'in önceden paylaştığı sınav takvimi içerisinde yer alan sonuç tarihi belli olurken, bakanlık sonuçları saat kaçta açıklayacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.

Direksiyon sınavı ne zaman?

Sonuçlar açıklandıktan 16 gün sonra, 4 Kasım ve 5 Kasım'da ilk sınavlar başlıyor.

Direksiyon sınavında adayların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Sınav esnasında dikkat edilecekler: Sınava girecek olan adaylar emniyet kemerlerini takması gerekir. Emniyet kemeri takıldıktan sonra, koltuk ayarlarını yapması gerekir. Dikiz aynalarını kontrol etmeleri, araç çalıştırılmadan önce son kontroller yapılması gerekir. Araç çalıştıktan sonra ilk olarak gideceği yöne doğru (sol) sinyal vermeleri, kullandıkları güzergahta yanlarından geçen arabalara izin vermeleri gerekiyor. En önemli kural ise: Sürüş esnasında araç istemsiz olarak "stop" ettirmeme durumudur. Şerit değiştirirken yan aynalardan geçeceği şerite bakmaları ve geçeceği şerite geçmeden önce sinyal vermeleri gerekmektedir.