Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı
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Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Sağlık

Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluştu.

Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı
Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı
Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı
Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

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