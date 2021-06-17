Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı

Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.