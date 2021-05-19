DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Stadyumu'nda program düzenlendi.

Programda, ay-yıldızlı forma giyen sporcular ve gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek çevrim içi gerçekleştirilen kutlamalarda saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara