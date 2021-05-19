DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Stadyumu'nda program düzenlendi.

Programda, ay-yıldızlı forma giyen sporcular ve gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek çevrim içi gerçekleştirilen kutlamalarda saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.

DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Çakır Burak Sergen Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİYARBAKIR - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 21:22:49. #1.13#

title