Saakaşvili'nin Ukrayna'daki yeni görevi belli oldu

Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna siyasetindeki yeni görevi belli oldu.

Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna siyasetindeki yeni görevi belli oldu. Saakaşvili, "Milli Reform Konseyi sekreteri değil bizzat başkanı olarak atanacağım" dedi.

Ukrayna'nın siyasi gündemini bir süredir meşgul eden Mihail Saakaşvili konusu sonunda açıklığa kavuştu. Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna siyasetinde yürüteceği görevle ilgili günlerdir çok farklı iddialar ortaya atıldı. Saakaşvili tarafından konuya açıklık getirildi. Kendisinin beklediği göreve ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saakaşvili, "Milli Reform Konseyi sekreteri değil bizzat başkanı olarak atanacağım" ifadelerini kullandı.

Milli Reform Konseyi nedir?

Konsey, 2014 yılında dönemin Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından kurulmuş ve ülke genelinde farklı alanlarda yapılması planlanan değişikliklerin, devlet tarafından hükümet eliyle kontrol edilerek hayata geçirilmesini sağlamakla görevlidir. Gürcistan'da iki dönem Devlet Başkanlığı görevini yürüten Saakaşvili, Ukrayna'da Odessa şehrinin valisi olarak görev yapmıştı. Ancak dönemin Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaşadıkları siyasi kriz sonrası vatandaşlığı elinden alınarak Ukrayna'dan sınır dışı edilmişti. Şu an görevde bulunan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy döneminde ülkeye tekrar gelerek siyasete girmiş oldu. - KİEV

Kaynak: İHA