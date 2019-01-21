Saadet Partisi'nin Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı Gökalp Özcengiz Kimdir?

SP'nin Kütahya Simav Belediye Başkan adayı Gökalp Özcengiz oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kütahya Simav Belediye Başkan adayı olan Gökalp Özcengiz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GÖKALP ÖZCENGİZ KİMDİR?

Gökalp Özcengiz, 1974 yılında Simav'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Simav'da tamamladı. 1992 yılında Simav Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılından itibaren Simav'da esnaflık yapmaya başlayan Gökalp Özcengiz, Tüp Gaz ve Elektronik Tartı Sistemleri Satış ve Pazarlama işlerini yürütüyor. Özcengiz, evli ve 3 çocuk babasıdır. Gökalp Özcengiz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kütahya, Simav Belediye Başkan Adayı oldu.