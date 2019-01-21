Saadet Partisi'nin Karabük Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüce Kimdir?

SP'nin Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Yüce oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yüce kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET YÜCE KİMDİR?

Mehmet Yüce, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük'te tamamladı. Üniversite öğrenimini A.İ.T.İ.A. İnşaat Fakültesi'ni 1982 yılında tamamladı. 1983-84 yılları arasında İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda yedek subay olarak askerlik hizmeti yaptı. Kamuda (Gerede Çelik Konstrüksiyon Fabrikası) 2.5 yıl inşaat mühendisi olarak çalışıp kendi isteği ile ayrıldı. Yaklaşık 30 yıldır serbest mühendislik, müteahhitlik ve müteahhitlik dalında faaliyet gösteriyor. Halen ticari faaliyetleri devam etmekte olup, Karabük'te hazır beton ve müteahhitlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin sahibidir. Orta derecede Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babası. 1975 yılından bu yana Milli Görüş partilerinin ve gençlik teşkilatlarının her kademesinde görev aldı. Halen Saadet Partisi Karabük İl Müfettişidir. Mehmet Yüce, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı oldu.